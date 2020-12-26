На улице в Берлине произошла стрельба

На улице в районе Кройцберг в Берлине открыли стрельбу. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, четыре человека получили ранения. На месте происшествия работает полиция, в операции задействован вертолет.

Отмечается, что одного из пострадавших обнаружили в Ландвер-канале. Мужчину с травмой ноги достали из воды.

Причины и обстоятельства произошедшего в данный момент неизвестны. Поиски преступников продолжаются.

В конце декабря прошлого года в центре Берлина неизвестный совершил несколько выстрелов в магазине. Предполагается, что это было попыткой ограбления.

В ноябре неизвестный открыл стрельбу возле синагоги в немецком городе Галле и скрылся. Злоумышленник несколько раз выстрелил из автомата и сбежал на машине.