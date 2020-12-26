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Стало известно о состоянии потерявшего три конечности в ДТП под Рязанью мальчика

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Десятилетний мальчик, потерявший обе ноги и руку в ДТП под Рязанью, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве добавили, что ребенок частично лишился обеих ног и руки, он потерял много крови. Стало известно, что мальчику провели комплексное обследование, включая компьютерную томографию, сейчас он находится на искусственной вентиляции легких.

С помощью аппарата внешней фиксации ему зафиксировали переломы костей таза. «Ребенку предстоит длительное лечение и повторные операции. В дальнейшем будет решаться вопрос протезирования», — добавили в Минздраве.

ДТП произошло 25 декабря на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. Из 26 человек, которые находились в автобусе, четверо погибли, в том числе водитель. В Следственном комитете сообщили о 13 пострадавших, в том числе несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».

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