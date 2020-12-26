В Крыму назвали серьезную ошибку Киева при построении независимой Украины

Киев допустил серьезную ошибку при построении независимой Украины, взяв за основу политику противопоставления России. Об этом заявил представляющий республику в Совете Федерации сенатор Сергей Цеков, сообщает РИА Новости в субботу, 26 декабря.

«У Украины есть только один путь, чтобы стать нормальным и цивилизованным государством — это развитие всесторонних связей с Россией и прекращение агрессивной антироссийской воинственной риторики», — считает он.

Сенатор уверен, что Украине лучше вернуться к своим корням и славному историческому прошлому. «Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией», — напомнил Цеков.

Отношения Москвы и Киева испортились в 2014 году после государственного переворота в бывшей советской республике, в результате которого к власти пришли антироссийски настроенные силы. Вскоре после этого Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита, заявив об аннексии Крыма Россией.