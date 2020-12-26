Захарова ответила на заявление Британии о «вызывающем поведении России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о «вызывающем поведении России». Ее слова приводит ТАСС.

Так она прокомментировала интервью Уоллеса газете The Daily Telegraph, в котором он заявил, что Россия якобы вызывающе себя ведет вблизи морских и воздушных границ Британии.

«Вызывает удивление тезис Бена Уоллеса о якобы "вызывающем поведении России", проявляющемся "в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании», — сказала дипломат. Она добавила, что Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Россию и «поддерживания антироссийских настроений».

По словам Захаровой, конечной целью этого является оправдание агрессивной политики НАТО в целом и Великобритании в частности.

Ранее Захарова рассказала, что российским ученым передали образцы нового, более заразного штамма коронавируса, который был зафиксирован в Великобритании.

24 декабря дипломат раскрыла силу России. По ее словам, сила страны заключается «в правде о наших достижениях, о том, что мы делаем». Так она прокомментировала информационную войну вокруг вакцин от коронавируса.