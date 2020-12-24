Захарова раскрыла силу России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информационную войну вокруг вакцин от коронавируса. Об этом она рассказал в интервью ТАСС.

Дипломат пояснила, что тема пандемии и лекарств политизировалась и в западной прессе появилось «множество слухов, домыслов и откровенной чуши относительно российской вакцины». «Когда на Западе не нашли ничего, за что можно было бы уцепиться, придумали "гениальную" вещь: сказали о том, что Россия плохая, потому что она сама проводит кампанию дезинформации в отношении западных вакцин. Это уже просто нелепость какая-то», — отметила она.

«Война вакцин идет, но, я думаю, это не война ученых, это война политиков и тех самых бойцов информационного фронта. Сила России заключается в правде о наших достижениях, о том, что мы делаем», — раскрыла она.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. В стране выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 диагностировали у 2 933 753 человек.