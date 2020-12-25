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Москва удивилась вызову российского посла в МИД Израиля

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Анатолий Викторов
Анатолий Викторов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Москва удивилась вызову российского посла Анатолия Викторова в МИД Израиля из-за его интервью газете The Jerusalem Post. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Изложенная в [интервью] позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведенные в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Россия положительно оценивает нормализацию отношений Израиля с арабскими соседями. При этом в Москве считают, что конфронтация между сторонами только мешает найти решение по урегулированию арабо-израильского конфликта.

9 декабря Викторова вызвали в израильский МИД. Там ему предъявили претензии из-за слов, что невыполнение Израилем резолюций ООН по конфликту с Палестиной — более серьезная проблема для региона, нежели участие Ирана в войнах.

Израиль в начале июля 2020 года начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Эти планы вскоре были временно отложены из-за пандемии коронавируса. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.

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