Тысячи дальнобойщиков застряли на границе с Францией

В британском графстве Кент тысячи дальнобойщиков вынуждены были провести Рождество в грузовиках. Они застряли, поскольку Франция закрыла свою границу из-за нового штамма коронавируса. Англичане организовались и накормили пострадавших от коллапса водителей. Об этом пишет The Sun.

Сообщается о пяти тысячах фур, из-за которых пришлось задействовать аварийную стоянку в местном аэропорту. Часть грузовиков покинули ее после Дня подарков 26 декабря, поскольку водителей начали активнее тестировать на наличие инфекции, однако еще 1600 машин находятся в западне.

Всего было проведено более 15 тысяч тестов и только 36 из них оказались положительными. В минтрансе заявили, что основной поток уже разгружен, однако дальнобойщики все равно продолжают прибывать в связи с праздниками. Чтобы ускорить процесс, для тестирования привлекли военных.

Местные жители, в том числе и члены общественных организаций, проявили милосердие и организовали горячее питание для водителей. К ним подключилась и береговая охрана: она отчиталась о трех тысячах горячих блюд, 600 пиццах, почти трех тысячах упакованных ланчей и 17 баллонов воды для дальнобойщиков.