Мир
 
Последние новости
Собянин объявил о записи на вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет
Стало известно о долгах Петросяна из-за Степаненко
Назван лучший болевой прием года в MMA
В российских школах появится новая должность
Гинцбург раскрыл подробности испытаний «Спутника V» и вакцины AstraZeneca
Буйный пассажир умер во время задержания в московском метро
Глава Минздрава Франции призвал не праздновать Новый год
Лавров отреагировал на принятие в США «акта Родченкова»
Новый Хабиб пообещал «размазать» Макгрегора
Новости партнеров
Прослушать новость

Тысячи дальнобойщиков застряли на границе с Францией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Simon Dawson / Reuters

В британском графстве Кент тысячи дальнобойщиков вынуждены были провести Рождество в грузовиках. Они застряли, поскольку Франция закрыла свою границу из-за нового штамма коронавируса. Англичане организовались и накормили пострадавших от коллапса водителей. Об этом пишет The Sun.

Сообщается о пяти тысячах фур, из-за которых пришлось задействовать аварийную стоянку в местном аэропорту. Часть грузовиков покинули ее после Дня подарков 26 декабря, поскольку водителей начали активнее тестировать на наличие инфекции, однако еще 1600 машин находятся в западне.

Всего было проведено более 15 тысяч тестов и только 36 из них оказались положительными. В минтрансе заявили, что основной поток уже разгружен, однако дальнобойщики все равно продолжают прибывать в связи с праздниками. Чтобы ускорить процесс, для тестирования привлекли военных.

Местные жители, в том числе и члены общественных организаций, проявили милосердие и организовали горячее питание для водителей. К ним подключилась и береговая охрана: она отчиталась о трех тысячах горячих блюд, 600 пиццах, почти трех тысячах упакованных ланчей и 17 баллонов воды для дальнобойщиков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
BOXED OFF Thousands of truckers cleared from Manston Airfield on Boxing Day but 1,600 still stuck on Kent motorway
Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков
Сотни российских дальнобойщиков застряли на границе с Китаем и решили бастовать
Два дальнобойщика умерли после обеда в придорожном кафе