Два дальнобойщика умерли после обеда в придорожном кафе

В городе Николаев на Украине два дальнобойщика умерли после обеда с выпивкой в придорожном кафе, еще трое госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Вечером в субботу, 14 декабря, врачи сообщили в полицию о смерти 54-летнего дальнобойщика. При осмотре грузового автомобиля был найден труп его 38-летнего напарника. Скорая помощь забрала еще троих пострадавших.

На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов направлены на экспертизу.

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