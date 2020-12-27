Буйный пассажир умер во время задержания в московском метро

Мужчина умер во время задержания полицейскими в московском метро. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Hue.

На кадрах видно, как несколько сотрудников пытаются задержать буйного пассажира, а тот оказывает сопротивление. В какой-то момент мужчине резко становится плохо, и он падает на пол.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на станции «Щукинская» вечером 26 декабря. Пассажир вел себя неадекватно и пытался сломать банкомат, после чего полицейские решили доставить его в отдел для разбирательства.

«В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть», — рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что по факту случившегося проводится проверка, тело мужчины направлено на экспертизу.