В Москве задержанный рассказал о сорванном теракте из-за отказа смертника

В Москве уроженец Дагестана по фамилии Койбаков, задержанный по подозрению в терроризме, дал следователям показания о теракте, который якобы готовился на станции метро «Киевская» в 2018 году. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Койбаков заявил, что в декабре 2018 года двое его знакомых — некие Омаров и Юсубов — пытались уговорить его стать террористом-смертником и взорваться. Встреча троицы, по словам Койбакова, проходила 2 декабря рядом со столичным ТЦ «Европейский».

Однако потенциальный смертник Койбаков отказался. Следователи уже провели очную ставку между ним и Юсубовым — на ней Койбаков повторил все свои показания. В свою очередь, Юсубов, который ранее не был судим и не привлекался к уголовной ответственности, все полностью отрицает. Недавно он был арестован по решению суда.

Ранее 16 декабря сообщалось, что появились детали спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в ходе которой был ликвидирован боевик.