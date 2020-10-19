Контролер в московском метро помогла задержать преступника в федеральном розыске

Контролер в московском метро помогла задержать преступника, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», передает «Интерфакс».

По информации Telegram-канала Mash, сотрудница управления проводила рейд на станции Домодедовская. Как рассказали в ГКУ, мужчина был задержан, так как находился в вагоне метро без перчаток. Документов у нарушителя при себе также не оказалось, поэтому для установления личности его проводили в полицию.

Правоохранители выяснили, что задержанный — гражданин Киргизии Нурдин Чайбеков, который находится в федеральном розыске за угон автомобиля. На данный момент ему грозит уголовная ответственность и штраф в размере пяти тысяч рублей.

В августе похожая ситуация произошла на станции «Третьяковская». Тогда контролер остановил пассажира-безбилетника, который оказался преступником, находящимся в международном розыске.