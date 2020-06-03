Раскрыты подробности нападения на впавшую в кому контролера московского метро

Уголовное дело в отношении пассажира, толкнувшего контролера московского метро, которая после нападения впала в кому, направлено в суд. Об этом в среду, 3 июня, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Нападение произошло 7 марта этого года на станции метро «Теплый Стан». Пассажир пытался воспользоваться чужим проездным — временным единым социальным билетом жителя Московской области, принадлежавший другому человеку.

Инспектор обратилась к нему и попросила предъявить проездной или другой документ, подтверждающий право на бесплатный проход. В ответ на это пассажир толкнул ее двумя руками в грудь. Женщина упала спиной на лестницу и ударилась затылком.

На 18-летнего россиянина завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК («Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

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