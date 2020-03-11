Контролер в московском метро впала в кому из-за толкнувшего ее пассажира

В московском метро контролер впала в кому после того, как ее толкнул один из пассажиров. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 7 марта на станции «Теплый Стан», однако известно о нем стало лишь сейчас. Сообщается, что сотрудница метрополитена остановила 18-летнего пассажира, чтобы проверить у него документы. Тот оттолкнул женщину, она упала и ударилась головой.

Подозреваемый в настоящий момент задержан.

В конце декабря 2019-го на станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера. Мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением, ему оказали медпомощь.

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