Бывший футболист сборной Украины назвал дикостью отказ от пива после матчей

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский назвал дикостью отказ от употребления пива после матчей. Об этом он рассказал в интервью на канале Espreso.TV в YouTube.

По словам игрока, нынешнее поколение игроков не пьет алкоголь, из-за чего ему становится с ними неинтересно. Он отметил, что в свое время не пил за два-три дня до игры, но после игр обязательно собирался с партнерами по команде за пенным напитком. 24 декабря 35-летний форвард подписал контракт с украинским «Минаем».

В июле 2019-го Милевский признался в интервью Евгению Савину в блоге «КраСава», что у него якобы был секс с телеведущей Тиной Канделаки в бытность ее работы в передаче «Самый умный». Журналистка не стала ни подтверждать, ни опровергать его слова.

Милевский известен по выступлениям за киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. В активе форварда восемь голов в 50 матчах за сборную Украины. Нападающий не призывался в национальную команду с 2012 года.

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