Украинцы оценили сходство иностранных лидеров с Гринчем — похитителем Рождества

Украинцам в шутку предложили выбрать зарубежного лидера на роль Гринча — похитителя Рождества. В этот список вошли сразу несколько человек, свидетельствуют данные совместного социологического опроса фондов «Демократические инициативы» и КМИС.

Так, жителям страны был задан вопрос: «Кто из иностранных лидеров больше подходит на роль похитителя Рождества в этом году?» 28 процентов респондентов выбрали президента России Владимира Путина, восемь процентов — президента США Дональда Трампа, а семь процентов оценили сходство Гринча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В список на эту роль также попали американский финансист Джордж Сорос (шесть процентов) и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (три процента).

Отмечается, что 29 процентов опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос, а еще 14 процентов заявили, что на эту роль нет подходящей кандидатуры.

Кроме того, социологи выяснили, чье новогоднее поздравление хотели бы услышать украинцы за праздничным столом. Первое место в рейтинге занял действующий президент страны Владимир Зеленский (54 процента). За Путина проголосовали полтора процента опрошенных, за главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко — два процента.

По данным социологов, всего в исследовании приняли участие 2004 человека из всех украинских регионов, за исключением неподконтрольных территорий в Донбассе. Опрос проводился методом личного интервью, его статистическая погрешность не превышает 3,3 процента.

Гринч — похититель Рождества — сказочный персонаж одноименной кинокартины, вышедшей на экране в 2000 году. По сюжету, зеленое существо живет в полном одиночестве на высокой горе и раздражается, когда жители города Ктоград радуются приходу праздника. Впоследствии Гринч решается украсть у горожан Рождество, однако потом мирится и отмечает праздник вместе с ними.