Louis Vuitton подняли на смех за воздушного змея по цене места в бизнес-классе

Французский модный дом Louis Vuitton подняли на смех в соцсетях за выпуск в продажу воздушного змея, цена которого составляет 10,4 тысячи долларов (около 780 тысяч рублей). На обсуждения в Twitter и TikTok обратили внимание на портале TMZ.

Речь идет о роскошном «аксессуаре», изготовленном из нейлона фирменного коричневого цвета марки и украшенного монограммами с логотипом Louis Vuitton. Игрушка упакована в чехол из такого же материала на кожаном ремне.

В описании товара на официальном сайте говорится, что он предназначен для «любителей отдыха на природе».

Описанный продукт стал предметом шуток в интернете из-за высокой стоимости: например, юзеры сравнили ее с ценой на место в бизнес-классе самолета. «Вы за эти деньги лучше отправьте людей путешествовать бизнес-классом», «Надеюсь, эта штука не застрянет в кроне дерева», «Счастливого Рождества, если у вас так много денег, чтобы отдыхать на природе с Louis Vuitton», — шутили они.

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На сайте сервиса бронирования авиабилетов Aviasales доступны билеты на рейсы, стоимость которых примерно равна стоимости воздушного змея. Например, билет бизнес-класс из Лос-Анджелеса в Мельбурн, осуществляемый авиакомпаниями American Airlines и Qantas 3 января 2021 года, обойдется в 762 тысячи рублей.

В ноябре Louis Vuitton представил тапки из норки за сотни тысяч рублей. Домашние лоферы Dreamy из натурального меха вошли в рождественскую коллекцию бренда. Стоимость пары на сайте марки составляет 1580 фунтов стерлингов (139 тысяч рублей).