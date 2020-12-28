В Минобрнауки оценили основания для снижения стоимости обучения в вузах

Переход на дистанционное обучение не является основанием для снижения платы в вузах, потому что заявленные лекции были прочитаны, хоть и удаленно. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости в понедельник, 28 декабря.

«Мы многократно к этому подходили, пока они [решения в масштабах страны] не выработаны, поскольку все, что предлагается, оно приведет к еще худшим последствиям, нежели мы имеем сегодня. Мы можем обрушить экономику вузов и получить ситуацию, когда они начнут закрываться», — отметил он, оценивания необходимость скидки за обучение в вузах на фоне пандемии коронавируса.

По словам министра, речь о снижении стоимости обучения может идти только в тех случаях, если сокращается количество часов или становится невозможным восприятие информации. По его оценкам, все 724 российских вуза не могли начать на 10 процентов одинаково хуже преподавать.

Ранее около 200 студентов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова потребовали вернуть им часть денег за обучение в 2020 году.

Согласно тексту иска, из-за весенних ограничений учащиеся лишились возможности не только посещать лекции, но и пользоваться библиотекой МГУ и контактировать с преподавателями лично, хотя это предусмотрено договором. Также в нем выдвинуты и другие требования, в частности перерасчет стоимости проживания студентов в общежитии и отмена платы для тех, кто уехал на время действия ограничений.