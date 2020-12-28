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Девятилетнюю россиянку наградили медалью Совфеда за спасение человека

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Роман Копин
Роман Копин
Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Глава Чукотки Роман Копин наградил девятилетнюю россиянку Светлану Щепкову медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Представители властей рассказали, что юная жительница города Билибино заметила на безлюдной детской площадке маленькую девочку, которая зацепилась шарфом и начала задыхаться. По их словам, Светлана бросилась к горке, на которой повисла девочка, и освободила ее.

Отмечается, что губернатор по видеосвязи лично поблагодарил россиянку за гражданский подвиг и спасение жизни ребенка. Он пообещал организовать доставку медали в ближайшее время, чтобы Светлана могла получить ее лично.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил российскую школьницу, которая пыталась спасти свою утопающую подругу, медалью «За спасение погибавших». Трагедия произошла в январе текущего года на реке Сейм. 10-летняя девочка пыталась спасти свою подругу, которая провалилась под лед. Однако это не помогло, и в результате обе школьницы утонули.

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