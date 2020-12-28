Девятилетнюю россиянку наградили медалью Совфеда за спасение человека

Глава Чукотки Роман Копин наградил девятилетнюю россиянку Светлану Щепкову медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Представители властей рассказали, что юная жительница города Билибино заметила на безлюдной детской площадке маленькую девочку, которая зацепилась шарфом и начала задыхаться. По их словам, Светлана бросилась к горке, на которой повисла девочка, и освободила ее.

Отмечается, что губернатор по видеосвязи лично поблагодарил россиянку за гражданский подвиг и спасение жизни ребенка. Он пообещал организовать доставку медали в ближайшее время, чтобы Светлана могла получить ее лично.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил российскую школьницу, которая пыталась спасти свою утопающую подругу, медалью «За спасение погибавших». Трагедия произошла в январе текущего года на реке Сейм. 10-летняя девочка пыталась спасти свою подругу, которая провалилась под лед. Однако это не помогло, и в результате обе школьницы утонули.