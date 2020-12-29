Раскрыты подробности продажи россиянкой 13-летней дочери в сексуальное рабство

Россиянка, задержанная в Москве при попытке продать дочь в сексуальное рабство, заставляла девочку делать эротические снимки. Подробности истории приводит Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, 13-летняя школьница знала, зачем мать отвезла ее в столицу. Ранее женщина уже заставляла дочь проводить эротические фотосессии — кадры обнаружили в телефоне девочки.

Россиянку задержали во время «сделки», которая проходила под контролем оперативников. В отделе женщина рассказала, что у нее трое детей, а отец девочки сидит в тюрьме.

Школьницу передали органам опеки.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». По версии следствия, россиянка в ноябре 2020 года разместила в интернете объявление о продаже своей дочери в рабство «с предоставлением сексуальных услуг». За продажу ребенка она требовала один миллион рублей. После этого женщина привезла дочь в Москву для совершения «сделки», проходившей в одной из гостиниц на севере столицы.