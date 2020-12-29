Умерла знаменитая бурая киви белого окраса

В зоопарке Новой Зеландии умерла редчайшая северная бурая киви белого окраса. Об этом сообщает Daily Mail.

Киви появилась на свет в 2011 году в зоопарке. При рождении у особи, которую назвали Манукура, обнаружили лейкизм — частичную потерю пигментации наружного покрова. В конце декабря смотрители заметили, что самка перестала есть и теряет вес. Ее отправили в больницу, где ей удалили бесплодные яйцеклетки, которые не выходили естественным путем.

В ходе операции ей вынужденно вырезали яйцевод и большую часть левого яичника. Лечение прошло успешно, однако после терапии здоровье Манукуры продолжило ухудшаться, и 27 декабря в 12:50 по местному времени она умерла. О смерти девятилетней птицы представители зоопарка сообщили в Instagram.

Манукура стала прототипом главного героя книги «Манукура: Белая Киви» новозеландской писательницы Джой Коули, которая известна своими художественными произведениями для детей.

Северный бурый киви — вид налетающих птиц, встречается исключительно в Новой Зеландии и водится только на Северном острове. Считается вымирающим видом.

Ранее сообщалось о детеныше морской черепахи редчайшего белого окраса, которого обнаружили волонтеры на одном из пляжей в США. Снимок привлек внимание биологов. Они предположили, что детеныш родился с генетическим заболеванием, которое называется лейкизм.

Одно из самых явных различий лейкизма и альбинизма — пигментация глаз. У особей с лейкизмом глаза имеют обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки глаза отсутствует.