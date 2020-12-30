Студию в 10 квадратных метров выставили на продажу за миллионы рублей

В московском районе Чертаново Центральное выставили на продажу студию площадью 10 квадратных метров. За объект просят 3,2 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сервисе ЦИАН.

Недвижимость находится на первом этаже девятиэтажки 1971 года постройки. Telegram-канал «Комсомольская правда» пишет, что ее переделали в жилье из служебного помещения. Как говорят продавцы, никого не смущает размер студии, она пользуется большой популярностью, однако потенциальных покупателей смущает цена.

«Пластиковые окна, новая входная дверь. Ремонт под ключ. Можно жить или выгодно сдавать по цене чуть ниже однокомнатной квартиры в этом районе», — говорится в объявлении. На фото видно, что в помещении умещаются двухэтажная кровать, небольшая плита, мойка, санузел и стул.

Ранее самую маленькую квартиру России нашли в подмосковном Красногорске — всего 6,6 квадратного метра. Такое жилье оценили в 1,15 миллиона рублей.

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