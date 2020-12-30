Малахов отреагировал на «оторопь» Путина от российских телешоу

Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что его «берет оторопь» при просмотре российских телешоу. В интервью ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой он сказал, что в его передачах обсуждают не только скандалы.

«Вот президента спрашивают: "Владимир Владимирович, нас раздражают программы про забеременевшую от 15-летнего" и так далее. Если ты посмотришь, то у Андрея Малахова два года уже как нет программ про детей, ни одной», — заметил ведущий ток-шоу «Прямой эфир».

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Жигалова парировала и отметила, что совсем недавно в передаче Малахова на «России 1» обсуждали, как модель зарезала супруга. Ведущий в ответ на это сказал, что женщина была совершеннолетней. Он также подчеркнул, что подобные темы интересны зрителям, причем не только россиянам, но и жителям других стран. «Многие женщины, может, мечтали сделать это со своими вторыми половинами, но не каждая доходит до такого», — пошутил Малахов.

Журналистка также вспомнила цитату Путина о том, что его «оторопь берет» от просмотра некоторых ток-шоу. Малахов в ответ на это уточнил, что снимает передачи не только о скандалах, но и на другие темы. В пример он привел выпуск про актрису Светлану Дружинину в честь ее юбилея.

«Когда наш корреспондент ходит по подъездам и спрашивает соседей, то это у нас выглядит трешем, а когда корреспондентка CNN ползет в подъезд к работнику ФСБ, то это считается высоким телевидением», — заключил Малахов.

В начале декабря Владимир Путин заявлял, что его периодически «берет оторопь» от того, что он видит в эфире на российском телевидении. Президент выразил надежду на то, что постепенно на ТВ перестанут «шокировать наших людей и корежить их сознание».