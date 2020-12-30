Мишустин назначил руководителя службы ФСО заместителем главы Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора ФСО и руководителя Спецсвязи Владимира Белановского заместителем главы Минцифры. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как уточняет ТАСС, Белановский стал девятым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Владимир Белановский занимал должности заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) и руководителя Службы специальной связи и информации ФСО с октября 2017 года.