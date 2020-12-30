Россия
 
Последние новости
Захарова рассказала о причинах русофобии в США
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом 
Поклонская назвала «бредом сивой кобылы» заявление ООН по Крыму
Члены сборной России по лыжам попали в ДТП в Европе
Захарова обосновала необходимость введения новых санкций
Пострадавшая в ДТП с автомобилем спикера Ярославской облдумы умерла
Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск
Пациент в Швейцарии скончался после прививки вакциной Pfizer
ФСИН опровергла голодовку опального схимонаха Сергия
Новости партнеров
Прослушать новость

Мишустин назначил руководителя службы ФСО заместителем главы Минцифры

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Белановский
Владимир Белановский
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора ФСО и руководителя Спецсвязи Владимира Белановского заместителем главы Минцифры. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как уточняет ТАСС, Белановский стал девятым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Владимир Белановский занимал должности заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) и руководителя Службы специальной связи и информации ФСО с октября 2017 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Министр энергетики России станет вице-премьером
Мишустин назначил врио руководителей трех министерств
Мишустин назначил нового главу ФАС