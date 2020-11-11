Мишустин назначил нового главу ФАС

Новым главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном портале правительства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Бывший руководитель ведомства Игорь Артемьев, возглавлявший ФАС с момента ее создания в 2004 году, стал помощником главы правительства.

Мишустин поблагодарил Артемьева за многолетнюю профессиональную работу. В свою очередь Шаскольскому он напомнил, что в его задачи входят объяснение населению изменений цен и тарифов, контроль за их справедливостью, а также цифровизация ведомства.

Смена главы ФАС состоялась после освобождения от должности четырех федеральных министров. Замену нашли руководителям Минэнерго, Минприроды, Минстроя, и Минтранса.

Ведомства возглавили, соответственно, Николай Шульгинов, Александр Козлов, Ирек Файзуллин и Виталий Савельев. Также министром по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Алексей Чекунков. Бывший глава Минэнерго Александр Новак стал вице-премьером.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков объяснил перестановки ротацией, не связанной с неисполнением поручений главы государства.

В июле этого года Артемьев подверг критике состояние российских госкорпораций. По его мнению, они стали «монстрами», которые уводят Россию от рыночной экономики к экономике советского типа. Бывший глава ФАС жаловался, что борьба с государственными монополистами выглядит странно, так как деньги на оплату штрафов те берут из бюджета. Также Артемьев выступал за реформу оборонной промышленности, предприятия которой, по его мнению, не думают о перспективах и реформах и не имеют стратегии.