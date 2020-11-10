Путин назначил пять новых министров и десятого вице-премьера

Президент России Владимир Путин назначил пять новых министров и десятого заместителя председателя правительства. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Александр Новак, ранее занимавший должность министра энергетики России, назначен десятым вице-премьером. Пост главы Минэнерго теперь занимает Николай Шульгинов. Новым министром природных ресурсов и экологии стал Александр Козлов.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики теперь возглавляет Алексей Чекунков. Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев занял должность главы Минтранса, а Ирек Файзуллин назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Указы вступают в силу со дня их подписания. Новые кандидатуры ранее одобрила Госдума.

Ранее Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, Евгения Дитриха — от должности главы Минтранса, Дмитрия Кобылкина — от должности главы Минприроды, Владимира Якушева — от должности главы Минстроя. Последний назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.

В Кремле отметили, что кадровые решения не связаны с неисполнением поручений президента. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, произошедшие перестановки в кабмине — это ротационный процесс.