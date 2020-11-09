Мишустин назначил врио руководителей трех министерств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении врио глав трех министерств. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, временное исполнение обязанностей министра транспорта возложено на первого заместителя министра — руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько. В Министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио главы назначена статс-секретарь — заместитель министра Светлана Радченко. Врио руководителя Минстроя стал первый замминистра Ирек Файзуллин.

Ранее 9 ноября президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в правительстве. Он освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, Евгения Дитриха — от должности главы Минтранса, Дмитрия Кобылкина — от должности главы Минприроды, Владимира Якушева — от должности главы Минстроя. Последний назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже уточнил, что отставки министров не связаны с неисполнением поручений президента, это ротационный процесс.