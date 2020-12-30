Гол на 93-й минуте позволил «Манчестер Юнайтед» выиграть матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 29 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 93-й минуте в составе манкунианцев забил Маркус Рашфорд.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 30 очков и выйти на второе место в чемпионате. «Вулверхэмптон» имеет в активе 21 очко и находится на 12-й позиции.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 1 января на своем поле примет «Астон Виллу». «Вулверхэмптон» днем позже на выезде сыграет с «Брайтоном».