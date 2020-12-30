Живущие в Турции россияне поведали о главном позоре соотечественников за рубежом

Пара россиян, переехавшая жить в Турцию, поведала о главном позоре соотечественников на отдыхе за рубежом. Своими наблюдениями путешественники поделились в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам авторов материала, им нередко становится стыдно за российских туристов, поскольку те во время отпуска за границей часто разгуливают по курортным городам в купальниках.

«Пойти в трусах по городу с пляжа до отеля для русских туристов нормально. Не задумываясь, как купались и загорали, так потом и идут в одних купальниках в свой отель. По пути заглядывают в магазины и сувенирные лавки. Смотрят меню ресторанов. Интересно, этим людям вообще комфортно в таком виде находиться в городе?» — возмутились блогеры.

При этом путешественники добавили, что европейцы после пляжа всегда меняют одежду. «Они идут на пляж в обычной одежде, потом повязывают полотенце и меняют штаны на плавательные шорты. А когда уходят с моря, то обязательно принимают пляжный душ, насухо вытираются и снова переодеваются в городскую одежду», — пояснили они.

Авторы публикации назвали такой подход к переодеванию перебором и назвали оптимальный для них вариант — сразу надевать плавки под одежду перед походом на море, а затем надевать одежду на купальный костюм по возвращении в отель.

«Ребята, не надо ходить в трусах по городу, заходить в магазины и кафе в таком виде! Ведь в этом городе живут обычные люди, которым не очень приятно видеть такое каждый день», — подытожили они.

Ранее в декабре россиянка, живущая в Турции, решила выяснить истинное мнение местных жителей о русских, часто посещающих турецкие курорты, и провела эксперимент. В первую очередь, по ее словам, многие жители Турции считают, что русские не умеют по-настоящему отдыхать и слишком любят употреблять алкоголь.