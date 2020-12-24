Россиянка прикинулась иностранкой и выяснила истинное мнение о русских в Турции

Россиянка, живущая в Турции, решила выяснить истинное мнение местных жителей о русских, часто посещающих турецкие курорты, и провела эксперимент. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Автор поста уточнила, что побеседовала с несколькими турками, прикинувшись при разговоре туристкой из Германии. «Нужно сказать, узнала немало интересного», — подчеркнула она.

В первую очередь, по ее словам, многие жители Турции считают, что русские не умеют по-настоящему отдыхать и слишком любят употреблять алкогольные напитки. Вдобавок они заявили, многие туристы из России отличаются особой щедростью.

При этом турецкие мужчины, в свою очередь, отдельно отметили красоту российских женщин — вне зависимости от их возраста. Кроме того, одним из главных недостатков турки назвали грубость некоторых россиян.

24 ноября россиянка, проживающая в Турции, рассказала об обстановке на местных курортах поздней осенью. «Пляжи битком! (...) Местные жители тоже приходят, но уже изрядно закутанные в теплую одежду, и смотрят на плавание и загорание русских как на аттракцион», — написала она.