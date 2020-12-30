Уснувшие у койки пациента российские медики объяснились

Российские медики, которые уснули на полу рядом с койкой пациента, объяснили ситуацию необходимостью дополнительной помощи коллегам. Слова врачей передает в своем Telegram-канале «Комсомольская правда».

Медики из-за большой нагрузи не справлялись с работой, поэтому не могли постоянно быть около пациентки, чье состояние резко ухудшилось. Трое врачей, попавших на фото, увидели сообщение в рабочем чате с просьбой о помощи и задолго до начала смены отправились в «красную зону».

По словам одного из медиков, утомленные они легли на пол уже к утру, чтобы наблюдать за монитором и состоянием пациента прямо с пола.

Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой трое врачей больницы в Сосновом Бору в Ленинградской области уснули на полу возле тяжелого пациента с COVID-19. В больнице №38 сообщили, что постоянное дежурство возле больного необходимо, потому что у пациента случилась паническая атака и он мог навредить себе и аппаратуре.