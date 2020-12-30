Россия нарастит закупки Су-57

Минобороны России нарастит закупки истребителей пятого поколения Су-57, заявил «Красной звезде» замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

«Уже сейчас идет проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолетов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения», — сказал замминистра.

Криворучко добавил, что до конца 2022 года Минобороны получит 22 таких истребителя.

В декабре РИА Новости сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первый серийный Су-57. Согласно информации ТАСС, в настоящее время данный самолет находится в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени Валерия Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область), где «будет использован для испытаний новейших авиационных гиперзвуковых средств поражения». Первый серийный Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России, согласно действующей госпрограмме вооружений, должны получить 76 единиц Су-57.