В Раде уличили Зеленского в обмане и окрестили его сторонников лохами

Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович уличил президента Украины Владимира Зеленского в обмане и охарактеризовал депутатов фразой «мы лохи». Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Так, Рабинович припомнил лидеру страны слова о том, что он «не лох» и пояснил, что лохи все те, кто поддержал Зеленского на выборах, в том числе сам депутат.

«Вот я — лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», — отметил политик.

Он также добавил, что у людей, которые пришли с обычной сцены на политическую сцену, не хватило опыта для управления страной. Депутат привел в пример возникшую ситуацию с вакциной от COVID-19, при которой в Киеве отказываются приобретать препарат российского производства из-за политических взглядов, но и другой вакцины людям не предлагают.

В октябре Рабинович заявил, что если у власти на Украине останется команда действующего президента, то страну ждет гибель. Парламентарий также возмутился отношением Европы к государству. По мнению депутата, Украина сейчас переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.