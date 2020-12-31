Греция ввела приоритетную вакцинацию чиновников и отказалась от нее

Правительство Греции отказалось от введенной ранее приоритетной вакцинации чиновников из-за негативной реакции некоторых граждан. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Аристотелия Пелони в эфире радиостанции Parapolitika, передает РИА Новости.

По словам Пелони, от коронавируса были вакцинированы 66 чиновников из 128, которых планировалось привить изначально. «На этом список закрывается», — заявила она, отметив, что оставшиеся политики получат прививку в соответствии с графиком, предоставленным национальным комитетом по вакцинации для всего населения.

Изначально инициатива была направлена на то, чтобы показать беспочвенность опасений последствий вакцины Pfizer/BioNTech, которую применяют в Греции. Однако после вакцинации части чиновников ряд СМИ раскритиковал такой шаг, заявив, что политики получают вакцину вместо медиков.

Вакцинация от коронавируса в Греции началась 27 декабря. За все время в стране выявлено 137,9 тысяч случаев заражения инфекцией.