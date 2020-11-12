Греция придумала способ заработать на пандемии

Власти Греции придумали способ поправить состояние собственной экономики и заработать на пандемии коронавируса, из-за которой работники по всему миру переходят на удаленку. Речь идет о налоговой скидке в размере 50 процентов на доход для тех, кто переедет и станет налоговым резидентом, сообщает CNBC.

Советник премьер-министра по финансовым вопросам Алекс Пателис объяснил, что работники, которых он назвал «цифровыми мигрантами», могут переехать сами по себе или же им предложат перевестись компании. Срок скидки составляет до семи лет, воспользоваться предложением можно будет только в 2021 году.

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Резидентство является обязательным условием, но только в том случае, если за последние восемь лет получатель льготы не был резидентом в течение семи из них. А вот каких-либо ограничений на доход или сферу занятости не предусмотрено.

Законопроект предполагается принять до конца текущего года. С его помощью власти хотят не только привлечь специалистов, но и вернуть хотя бы некоторых из тех 800 тысяч греков, которые на фоне многолетнего долгового кризиса покинули страну.

Страна за последние годы пережила самую сильную «утечку мозгов» в Евросоюзе, однако в последние два года ее экономика начала расти. Пандемия остановила этот процесс. Еврокомиссия ожидает, что текущем году Греция потеряет 9 процентов ВВП, а уровень безработицы достигнет 18 процентов, что больше, чем у любого другого члена еврозоны.

Ранее страны ЕС достигли предварительного соглашения о долгосрочном бюджете. Ожидается, что план восстановления экономики увеличит расходы до беспрецедентных 1,8 триллиона евро. Из них 500 миллиардов пойдут на безвозмездные гранты, еще 250 — на кредиты наиболее пострадавшим странам.