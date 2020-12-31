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Врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

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Фото: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Японский врач Коити Хирахата предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса. Об этом специалист из токийской клиники Hirahata clinic рассказал РИА Новости.

Хирахата отметил, что последствия перенесенного заболевания для многих пациентов часто оказываются страшнее самого вируса. По его словам, более трети тех, у кого были проявились последствия коронавируса, стали лежачими больными уже после заболевания. Врач также заявил, что даже те, кто всего лишь один день пролежал с температурой или вовсе переболел бессимптомно, сталкиваются с тяжелыми последствиями.

Так, среди пациентов, страдающих от последствий коронавируса, 97,1 процента жалуются на слабость, 86,8 процента — на депрессию, а 83 процента — на «туман в голове». Также среди симптомов отмечают головную боль, бессонницу, трудности при дыхании, отсутствие аппетита, выпадение волос и боли во всем теле.

Специалист добавил, что от последствий заболевания при легкой форме страдают преимущественно относительно молодые люди до 40-50 лет: они составляют более 80 процентов заболевших. Он также подчеркнул, что женщины сталкиваются с данным недугом в полтора раза чаще мужчин.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что для молодых пациентов с коронавирусом наиболее характерны желудочно-кишечные симптомы. Он добавил, что дети и подростки часто страдают от болей в животе, неустойчивости стула, потери аппетита и изжоги.

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