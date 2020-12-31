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В России выявили 27 747 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Thomas Peter / Reuters

В России за минувшие сутки выявили 27 747 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 31 декабря.

По данным оперштаба, новые инфицированные были обнаружены в 85 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (6566), Санкт-Петербурге (3758) и Московской области (1487), меньше всего — в Еврейской автономной области (16), а также в Ненецком (4) и Чукотском (3) автономных округах. При этом за последние сутки 28 922 человека выздоровели, 593 человека умерли.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 3 159 297 случаев заражения. За весь период излечились 2 554 340 человек, еще 57 019 пациентов скончались.

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