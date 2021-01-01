Бывший глава «Ростсельмаша» умер после нападения грабителей

Умер бывший директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков, на которого напали в его доме летом 2020 года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во «ВКонтакте».

«Ушел из жизни почетный гражданин Ростовской области, Герой социалистического труда Юрий Александрович Песков. Его большой трудовой путь неразрывно связан с "Ростсельмашем", с агропромышленным комплексом всей страны», — написал он.

Голубев также перечислил заслуги Пескова: производство машины «Нива» и комбайнов семейства «Дон», генеральная реконструкция и оснащение «Ростсельмаша» современной техникой. Кроме того, огромную роль он сыграл в социальном развитии Ростова-на-Дону, отметил глава региона.

Политик назвал смерть Пескова тяжелой утратой, поскольку на таких людях держится донская земля и вся Россия.

На 83-летнего бывшего директора «Ростсельмаша» напали в июле. Мужчина был ранен и доставлен в госпиталь. Сообщалось, что после нападения у Пескова была амнезия, он не помнил даже собственного имени. Также в результате нападения погибла его сестра. На теле женщины остались следы пыток.

По подозрению в нападении на дом пенсионера были задержаны три человека: двое из них уроженцы Азовского района Ростовской области 1992 и 1994 года рождения, третий их сообщник является жителем Санкт-Петербурга 1982 года рождения.

Песков возглавил «Ростсельмаш» в 1978 году и оставался директором завода почти 20 лет. В 1983-1984 годах он работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. В последнее время он жил в поселке на берегу Азовского моря в 100 километрах от Ростова-на-Дону.