Соседи пережившего нападение бывшего директора «Ростсельмаша» рассказали о нем

Односельчане пережившего жестокое нападения бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова, рассказали об ужасе, который они испытали, узнав о нападении. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам жительниц села Новомаргаритово, все местные в ужасе от произошедшего. Они рассказали, что почетный гражданин Ростовской области Юрий Песков сделал многое для того, чтобы облагородить село: восстановил детский сад, добился постройки больницы и церкви, а также добился проведения газа в деревню.

На 83-летнего бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова напали в его доме. Мужчина был ранен и доставлен в госпиталь. По данным Telegram-канал LIFE SHOT, после нападения у него амнезия, он не помнит даже собственного имени. Его состояние оценивается как средней тяжести. В результате нападения погибла сестра мужчины. По информации канала, преступники засунули пенсионерке кляп в рот и замотали скотчем. На теле женщины остались следы пыток. Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».