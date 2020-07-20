Ограбивших дом бывшего главы «Ростсельмаша» и убивших его сестру поймали

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» 83-летнего Юрия Пескова и убийстве его сестры. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Галина Гагалаева.

По ее словам, двое из них уроженцы Азовского района Ростовской области 1992 и 1994 года рождения, третий их сообщник является жителем Санкт-Петербурга 1982 года рождения.

У них силовики обнаружили наградные часы Пескова, уточняет Telegram-канал Life Shot. Они также могут быть причастны к убийству 100-летнего ветерана в Башкирии. Полицейские предполагают, что группировка совершила разбойное нападение на бизнесмена в Великих Луках в Псковской области.

19 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статьям «Убийство» и «Разбой» после нападения неизвестных на дом Пескова. Он был ранен и доставлен в госпиталь. У него амнезия, он не помнит даже собственного имени. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести. В результате нападения погибла сестра мужчины. По информации канала, преступники засунули пенсионерке кляп в рот и замотали скотчем. На теле женщины остались следы пыток.

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