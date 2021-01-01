Итоги шоу «Голос» возмутили фанатов

Итоги девятого сезона музыкального конкурса «Голос» на Первом канале возмутили фанатов. Свои гневные комментарии они оставили под видеозаписью выступления победительницы программы Яны Габбасовой на YouTube.

Многие пользователи сети посчитали победу Габбасовой в шоу купленной. «Как люди голосуют, не впечатляет нисколько, так себе певичка. Закройте этот продажный проект», «А голосов в этом году, как в пандемию... без вкуса и запаха», «Ужас, несчастная безголосая, Первый канал идет семимильными шагами назад в 80-е, эта Яна проплаченная каким-нибудь нефтебароном это же очевидно», — писали юзеры.

Некоторые из них назвали другого финалиста Олега Аккуратова талантливее и «утонченнее» победительницы.

При этом нашлись и те, кто встал на защиту Габбасовой. «Не знаю, нормальный победитель, почему вы так протестуете это?», «Яна — универсал, любые песни может петь в 18 лет. Молодец. Не завидуйте», «Не знаю, зачем столько негатива. Случайно наткнулся на ролик, поет девочка вполне неплохо», — высказались они.

Певица из команды Полины Гагариной набрала 51,1 процента голосов телезрителей. В финале, помимо Габбасова и Аккуратова, приняли Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник из команды Басты. Лучшим наставником этого сезона был выбран Баста.