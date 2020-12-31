Яна Габбасова стала победителем шоу «Голос». Об этом сообщает РИА Новости.

Певица из команды Полины Гагариной набрала 51,1 процента голосов телезрителей в финальном этапе девятого сезона музыкального конкурса. В финале также приняли участие Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник из команды Басты. Лучшим наставником этого сезона был выбран Баста.

Ранее вокруг шоу «Голос» разгорелся скандал. Актер Станислав Садальский прокомментировал выступление 18-летней Александры Будниковой. Он написал, что во время прослушиваний все члены жюри повернулись к девушке не из-за ее таланта, а благодаря связям отца — ведущего Первого канала Романа Будникова. Его поддержали многие зрители проекта. На этом фоне руководство партии «Коммунисты России» направило в дирекцию Первого канала обращение с призывом закрыть проект.

29 октября 2020 года руководство Первого канала сообщило о подготовке судебных исков в отношении председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского о победителях шоу «Голос». Представители канала называют их заявления ложными и клеветническими.