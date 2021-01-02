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В Госдуме посоветовали Киеву вернуться на семь лет назад

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Елена Панина
Елена Панина
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Киев должен не призывать Донбасс и Крым переводить часы на украинское время, а сам перевести время и вернуться на семь лет назад. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделилась член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«Переводить время назад нужно не Крыму и Донбассу, а Киеву. И желательно не на час, а на семь лет, в те времена, когда Украина была мирной и стабильной страной, а 19-летних юношей не сажали в тюрьму за шапку-ушанку с пятиконечной звездой», — посоветовала депутат.

По словам парламентария, если многие украинцы еще недавно верили в способность президента Владимира Зеленского вернуть страну к нормальной жизни, то теперь и в нем разочаровались. Именно поэтому, считает Панина, украинский лидер стал главным разочарованием года.

В своем новогоднем обращении Зеленский призвал Донбасс и Крым перевести часы назад, чтобы встретить Новый год вместе с Украиной, поскольку указанные регионы живут по московскому времени.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. В Киеве признавать результаты референдума отказались. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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