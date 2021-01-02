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В России бизнесмен в Новый год бросил гранату в экскаватор и был найден мертвым

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Фото: Telegram-канал 47news

В Выборгском районе Ленинградской области полиция нашла мертвого мужчину с огнестрельным ранением в голову. Под его ногой находилась граната Ф-1 без чеки во взведенном состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Погибшего опознали как 44-летнего местного бизнесмена. Для разминирования его трупа пришлось вызывать команду взрывотехников.

Правоохранительные органы выяснили, что в новогоднюю ночь мужчина приехал к стоянке строительной техники у поселка Симагино, начал стрелять в сторону экскаватора, предположительно, из автомата Калашникова, потом бросил гранату и уехал с места преступления.

В ходе осмотра трупа и автомобиля найдены автомат Калашникова, автомат АКС-74 (числился в розыске как утраченный в Чечне в 1994-1996 годах), охотничий карабин «Сайга», фрагменты гранаты Ф-1, более 800 патронов разного калибра. Дома и в гараже покойного обнаружены несколько гранат РГ-42 без запалов, а также более 500 патронов различного калибра и глушители.

По предварительным данным, причиной нападения предпринимателя стали проблемы в бизнесе и конфликт с конкурентами. Полиция не комментировала инцидент официально. Источник сообщает, что возбуждено дело о хулиганстве.

Портал 47news утверждает, что мужчину звали Алексей Ильин. Он проживал в Ильичево и владел предприятием «Автолидер», ликвидированным в прошлом году. Другой его бизнес, ООО «Тесла», занимался подготовкой строительных площадок и в 2018 году даже показал оборот 150 миллионов рублей, но в октябре 2020-го закрылся. Перед тем как открыть огонь по технике, Ильин попросил сторожа отойти и объяснил, что ему перешли дорогу.

В октябре прошлого года под Выборгом был убит бизнесмен Александр Петров, совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий.

По версии следствия, за преступление отвечал профессиональный киллер, возможно, бывший сотрудник спецслужб, использовавший снайперскую винтовку. Бизнесмен хотел уехать за границу и распродавал имущество.

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