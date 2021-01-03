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Число заразившихся коронавирусом в американском штате превысило миллион человек

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Фото: JEENAH MOON / Reuters

Число заразившихся коронавирусом в американском штате Нью-Йорк превысило один миллион человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

За все время в штате было выявлено 1 011 665 человек с COVID-19. Из них вылечились 103,8 тысяч пациентов, умерли — 38,2 тысячи. Всего в стране насчитывается более 20,3 миллионов случаев коронавируса. США занимают первое место в мире по количеству заболевших.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране в ближайшие месяцы может ухудшиться после праздников. По его словам, одной из причин этого является стремление граждан путешествовать.

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