СВР Украины предупредила о возможном вторжении России ради воды для Крыма

В Службе внешней разведки (СВР) Украины предупреждают о возможном вторжении Вооруженных сил России в Херсонскую область ради решения проблемы водоснабжения Крыма. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СВР напомнили, что до присоединения Крыма к России 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала материковая часть Украины. «Потенциально Вооруженные силы Российский Федерации могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, Москва превратила Крым в «сплошную военную базу» с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия. В украинской СВР допускают, что в будущем активность России в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом украинских территорий.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин высказался о нехватке воды на юге страны, в том числе в Крыму. Он отметил, что в настоящее время на полуострове ведется геологоразведка. Путин пояснил, что пресных запасов, «судя по всему, достаточно, просто ими раньше не занимались». Опреснение воды пока будет эффективно только точечно, добавил он.