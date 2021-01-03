«Манчестер Сити» расследует проведение игроком вечеринки во время пандемии

Английский «Манчестер Сити» расследует проведение защитником Бенжаменом Менди вечеринки во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Менди нарушил правила клуба, в котором была зафиксирована вспышка коронавируса. Он пригласил трех человек к себе домой в канун Нового года.

В «Сити» заявили, что осведомлены об инциденте и разочарованы. Там подчеркнули, что Менди уже извинился за свой поступок.

1 января сообщалось, что «горожане» лишились пятерых игроков перед матчем с «Челси» из-за коронавируса. В частности, игру были вынуждены пропустить форвард команды Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер. Футболисты были помещены на карантин на десять дней.

29 декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ) было выявлено рекордное количество случаев заражения. По итогам тестов, проводившихся с 21 по 27 декабря, было обнаружено 18 новых заболевших.