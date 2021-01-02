ПСЖ возглавил новый тренер

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) объявил о назначении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера. Об этом сообщается в Twitter команды.

Почеттино возглавил команду после отставки немца Томаса Тухеля, который был уволен за шесть месяцев до окончания контракта. Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до лета 2022 года, дополнительный сезон предусмотрен в качестве опции.

Последним клубом Почеттино был лондонский «Тоттенхэм», который он покинул в 2019 году. Также аргентинец тренировал испанский «Эспаньол» и английский «Саутгемптон».

Парижане занимают третье место в чемпионате Франции, набрав 35 очков в 17 матчах и отставая от лидирующего «Лилля» на одно очко. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной».

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