ПСЖ избавился от главного тренера

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) уволил немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, ПСЖ решил избавиться от тренера за шесть месяцев до окончания контракта. В клубе воздержались от комментариев.

Руководство уведомило Тухеля об увольнении вечером 23 декабря после победы в матче 17-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (4:0).

Как пишет RMC Sport, место Тухеля может занять аргентинец Маурисио Почеттино, известный по работе в английском «Тоттенхэме».

Тухель возглавил ПСЖ в 2018 году. Под его руководством парижане дважды становились чемпионами Франции, а также выиграли Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. До назначения в ПСЖ немец работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».