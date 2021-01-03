В Москве расширили список получателей вакцины от коронавируса

В Москве расширили список категорий граждан, которые могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — написал градоначальник.

По его словам, привиться новые категории получателей вакцины смогут уже начиная с понедельника, 4 января. Собянин также напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.

До этого список вакцинируемых от COVID-19 в Москве расширяли 29 декабря 2020 года. Тогда в него включили работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Москве в начале декабря прошлого года. В первую очередь привиться пригласили учителей, сотрудников городских служб, медицинских работников. Позже прививочную кампанию распространили на работников МФЦ, культуры, сотрудников сфер торговли и услуг, работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ. Кроме того, в список получателей вакцины были включены работники сферы ЖКХ, общепита, спорта и правоохранительных органов, а также волонтеры некоммерческих и религиозных организаций и москвичи старше 60 лет.