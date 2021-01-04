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Военный эксперт предсказал возвращение российских ядерных поездов

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия может вернуть на вооружение своей армии ядерные поезда-носители межконтинентальных баллистических ракет в качестве ответной меры на развертывание дополнительных ракет НАТО в Европе. Возвращение оружия, которое может стать «ночным кошмаром для США», предсказал в беседе с «Московским комсомольцем» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, новый российский боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) мог бы стать эффективным средством сдерживания усиления стран НАТО на территории европейских государств. Леонков напомнил, что подобные комплексы, оснащенные ракетами РТ-23УТТХ, были разработаны в СССР к 1987 году. В 1991 году в стране было развернуто три дивизии БЖРК: в Костроме, Перми и Красноярске. Причем ядерные поезда ходили по тем же путям, что и пассажирские или грузовые составы, и были хорошо замаскированы, что делало практически невозможным их обнаружение и уничтожение силами противника.

В 1993 году в рамках договора о ядерном разоружении с США часть БЖРК сняли с вооружения российской армии, а часть начали отправлять на «разделку» — последний состав был передан на эти цели в 2005 году. Однако в 2009 году в России задумались о необходимости создания нового ядерного поезда.

В 2012 году начались опытно-конструкторские работы, а в 2016-м новый БЖРК прошел первые испытания. Известно, что преемник советского ядерного поезда получил название «Баргузин». Он был оснащен более легкими ракетами РС-24 с дальностью действия до 11 тысяч километров, за счет чего был легче и оказывал меньшее разрушающее воздействие на железнодорожные пути. В дальнейшем проект был заморожен, однако теперь, считает Леонков, его могут возродить.

В то же время другой эксперт, экс-начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности России, бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин отнесся к подобной идее скептически. По его мнению, реанимация «Баргузина» может спровоцировать новый виток гонки вооружений с США. «Как только мы начнем разворачивать "Баргузин", они тут же приступят к развертыванию дополнительного количества своих межконтинентальных ракет. Начнется гонка вооружений. А нам это надо?» — заявил Есин.

Он также подчеркнул, что существующая госпрограмма вооружений до 2027 года не предусматривает финансирование проекта БЖРК. При этом эксперт отметил, что в случае необходимости Россия сможет ответить на возникающие со стороны стран НАТО угрозы и при помощи других средств.

В сентябре прошлого года с идеей о постановке на вооружение российской армии «Баргузина» выступала газета «Военно-промышленный курьер». Издание отмечало, что это стало бы одним из эффективных ответов на инициативу США, предполагающую замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок.

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